هكذا جاءت نتائج الإنتخابات الطلابية في اليسوعية!

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أعلن قطاع الشباب في التيار الوطني أن طلاب التيار الوطني الحر خاضوا الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية في مجمعات بيروت إلى جانب الحلفاء وجاءت النتائج على الشكل التالي:

-أربع كليات للتيار الوطني الحر والحلفاء بينها كلية إدارة الأعمال في حرم هوفلان في الأشرفية.

- صفر كليات للقوات وحلفائها والكتائب والاكثرية للمستقلين.

وأشار قطاع الشباب إلى أنه وفيما خص المقاعد فقد حصدت لوائح التيار الوطني الحر ٣٢ مقعدا مقسمة على الشكل التالي: ٥ مقاعد في Esib، ٦ مقاعد في إدارة الاعمال (Gestion)، ٣ مقاعد في IGE، ٣ مقاعد في FS، ٦ مقاعد في INCI، ٩ مقاعد في ETIB مقابل ٢٤ مقعدا للقوات.