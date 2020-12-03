living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عازار لصوت الحرية: طالبنا الحكومة ومصرف لبنان بإرسال مقترحات جدّية عملية حول الدّعم لمناقشتها في المجلس

3
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
للإسراع في التشكيل الحكومي وفق معايير موحدة بات أمرًا ملحًّا
 
 
 
رأى النّائب روجيه عازار في حديث لصوت الحرية أن هناك تباطؤًا وتأخيرًا غير مبرّرين في عملية تأليف الحكومة التي من غير المقبول ربطها بأمور خارجية، وأضاف أن هناك محاولة للقفز فوق صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو وفق الدستور شريك كامل في عملية التأليف والمطلوب اعتماد وحدة المعايير والإسراع في التشكيل.
 
 عازار أوضح أنّ مؤتمر باريس الذي عقد أمس قدّم المساعدات الانسانية غير المشروطة والتي ستصل مباشرة إلى اللبنانيين من خلال الجمعيات غير الحكومية، أما المساعدات للدولة اللبنانية فهي مشروطة بتأليف الحكومة وتطبيق الاصلاحات.
 
 
 
وفي ملفّ الدّعم، أكّد النّائب عازار أن اللّجان النّيابية المشتركة طالبت الحكومة ومصرف لبنان أمس بإرسال مقترحات جدية عملية حول الدعم لمناقشتها مع المجلس النيابي، مضيفًا أنّ مجلس النواب لن يصدر أي توصية بانتظار أن تقدم الحكومة تصوّرًا شاملاً بالاتفاق مع مصرف لبنان لمناقشة الدعم والاحتياط الالزامي على أساسه.
 
وفي ما يخصّ العقوبات الأميركية، شدّد عازار على أن العقوبات والصعوبات تقوي التيار وتزيده عزمًا وإصرارًا على التشبث بوطنيته والاستمرار بالنضال، كما حصل في العام 1990 عندما نفي العماد عون. عازار لفت إلى أنّ رئيس التيار اختار تحمل العقوبات على التخلي عن شريك في الوطن وفض التحالف معه، فالتيار الوطني الحر يرفض الانصياع لتعليمات أي دولة خارجية ويأبى أن يكون عميلًا بل صديقًا، ووصف العقوبات على باسيل بالسياسية ولا صلة لها بتهم فساد، فالرئيس عون طلب إبراز الملفات التي بني عليها لفرض العقوبات على النائب باسيل، ولم يتم إرسال حتى ورقة واحدة.
 
وفي التدقيق الجنائي، أشار عازار إلى أنّ الرّئيس عون هو الرئيس الأول الذي يقدم على المطالبة بإنجازه، ورسالته الأخيرة إلى المجلس النيابي خير دليل على إصراره بالمضي قدمًا بهذا التدقيق الضّروري والملحّ للكشف عن مكامن الهدر والفساد.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout