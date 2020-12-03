عازار لصوت الحرية: طالبنا الحكومة ومصرف لبنان بإرسال مقترحات جدّية عملية حول الدّعم لمناقشتها في المجلس

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للإسراع في التشكيل الحكومي وفق معايير موحدة بات أمرًا ملحًّا

رأى النّائب روجيه عازار في حديث لصوت الحرية أن هناك تباطؤًا وتأخيرًا غير مبرّرين في عملية تأليف الحكومة التي من غير المقبول ربطها بأمور خارجية، وأضاف أن هناك محاولة للقفز فوق صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو وفق الدستور شريك كامل في عملية التأليف والمطلوب اعتماد وحدة المعايير والإسراع في التشكيل.

عازار أوضح أنّ مؤتمر باريس الذي عقد أمس قدّم المساعدات الانسانية غير المشروطة والتي ستصل مباشرة إلى اللبنانيين من خلال الجمعيات غير الحكومية، أما المساعدات للدولة اللبنانية فهي مشروطة بتأليف الحكومة وتطبيق الاصلاحات.

وفي ملفّ الدّعم، أكّد النّائب عازار أن اللّجان النّيابية المشتركة طالبت الحكومة ومصرف لبنان أمس بإرسال مقترحات جدية عملية حول الدعم لمناقشتها مع المجلس النيابي، مضيفًا أنّ مجلس النواب لن يصدر أي توصية بانتظار أن تقدم الحكومة تصوّرًا شاملاً بالاتفاق مع مصرف لبنان لمناقشة الدعم والاحتياط الالزامي على أساسه.

وفي ما يخصّ العقوبات الأميركية، شدّد عازار على أن العقوبات والصعوبات تقوي التيار وتزيده عزمًا وإصرارًا على التشبث بوطنيته والاستمرار بالنضال، كما حصل في العام 1990 عندما نفي العماد عون. عازار لفت إلى أنّ رئيس التيار اختار تحمل العقوبات على التخلي عن شريك في الوطن وفض التحالف معه، فالتيار الوطني الحر يرفض الانصياع لتعليمات أي دولة خارجية ويأبى أن يكون عميلًا بل صديقًا، ووصف العقوبات على باسيل بالسياسية ولا صلة لها بتهم فساد، فالرئيس عون طلب إبراز الملفات التي بني عليها لفرض العقوبات على النائب باسيل، ولم يتم إرسال حتى ورقة واحدة.

وفي التدقيق الجنائي، أشار عازار إلى أنّ الرّئيس عون هو الرئيس الأول الذي يقدم على المطالبة بإنجازه، ورسالته الأخيرة إلى المجلس النيابي خير دليل على إصراره بالمضي قدمًا بهذا التدقيق الضّروري والملحّ للكشف عن مكامن الهدر والفساد.