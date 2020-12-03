صرافون من الفئة (أ) امام القاضية عون ومفرزة الضاحية القضائية

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أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تستمع اليوم إلى عدد من الصرافين فئة (أ) وأحد موظفي مصرف لبنان الذي ستقوم مفرزة الضاحية القضائية بالتحقيق معهم في حضورها بمكتبها في قصر العدل في بعبدا، للإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالدولار المدعوم من مصرف لبنان.

وقد طلب منهم جلب كل المستندات التي تدون عليها أسماء الزبائن وأسباب بيعهم الدولار ووفقا لأي تسعيرة.

كما ستقوم المفرزة القضائية بالإستماع الى الصرافين الذين تم استدعاؤهم تباعا تحت إشراف القاضية عون.