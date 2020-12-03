living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضروا - أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان في هذا الموعد!

3
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه فيما ينتظر لبنان والبلدان المجاورة عودة المنخفضات الجوية على الساحة، تشهد القارة الاوروبية سيطرةً للضغط المنخفض سببه انحراف "المنخفض الإيسلاندي" بقيم تلامس 977hpa، الأمر الذي سيستقطب نحو مناطقها الغربية والوسطى التيارات القطبية الباردة والمنخفضات الأطلسية تصل الى الجزائر بحيث ستتساقط الثلوج فوق 1000 متر.
 
هذا، وسوف تتابع المنخفضات سيرها نحو ايطاليا واليونان والبحر المتوسط وتتوزع بين تركيا والسواحل اللبنانية والسورية والفلسطينية اعتباراً من مساء الجمعة.
 
لماذا لا يزال الشرق الأوسط مستبعداً عن العواصف؟
 
على عكس ما جرى خلال العام الماضي، بحيث استقرّ المرتفع السيبري الآسيوي بين الهند الصينية وسيبريا والمحيط الهادي، انحرف في نهاية تشرين الثاني نحو غرب اسيا واستقر بين بحر قزوين والبحر الأسود بقيم ضغط مرتفعة وصلت الى 1050hpa، وتمددت خطوطه نحو العراق وتركيا، ما اثّر سلباً على المرتفع الشبه مداري، فنَشُطَ هذا الأخير بين لبنان والأردن وسوريا وشمال شبه الجزيرة العربية، فوقفت الضغوط المرتفعة صدّاً بوجه الأمطار التي لم تتخطّى سلسلة الجبال اللبنانية الغربية، فاقتصر الهطول على الخط الساحلي وبشكل متفرّق.
 
من جهة اخرى، يبدو تمركز الضغوط الجويّة في خدمة جنوب اوروبا وتركيا وقبرص بحيث تتلاشى جنوب البحر الأسود وفوق السواحل اللبنانية.
 
من المنتظر ان يبدأ المرتفع السيبيري انحرافه نحو الشرق (الصين والهند) اعتباراً من منتصف كانون وتعود الخيرات نحو الحوض الشرقي البحر المتوسط مترافقة مع انخفاض بدرجات الحرارة.
 
طقس لبنان لليومين المقبلَين؛ طقسٌ مستقر يسيطر على المنطقة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
 
من المنتظر ان يبدأ المرتفع السيبيري انحرافه نحو الشرق (الصين والهند) اعتباراً من منتصف كانون وتعود الخيرات نحو الحوض الشرقي البحر المتوسط مترافقة مع انخفاض بدرجات الحرارة.
 
طقس لبنان لليومين المقبلَين؛ طقسٌ مستقر يسيطر على المنطقة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout