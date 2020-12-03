اللجنة المركزية لشؤون المرأة: اختتام حملة ال ١٦ يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة

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بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، و، وبرعاية نائبة الرئيس للشؤون الادارية السيدة مارتين نجم كتيلي،

تدعوكم اللجنة المركزية لشؤون المرأة لحفل توزيع جوائز أجمل لوحة فنية معبّرة عن قضايا العنف ضدّ المرأة، وذلك نهار الخميس ١٠ كانون الاول ٢٠٢٠ الساعة الخامسة بعد الظهر في سنتر طيار - سن الفيل.

*البرنامج:

(الساعة ٥ ب.ظ - سنتر طيار

الرعاية: نائبة الرئيس للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي.

الشخصيات: السيدة صونيا غاريوس، المجلس التنفيذي، لجنة المرأة، منسقون ومسؤولات مرأة في الاقضية.)

- توزيع جوائز مسابقة الرسم حول العنف ومناهضة العنف ضد المرأة.

- الكلمات: كلمة لمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي، كلمة لماريا خليل او من يمثلها، كلمة لنائبة الرئيس.

- توزيع الجوائز.

- قطع قالب حلوى وصورة تذكارية.