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سرق سيارة بواسطة نسخة عن مفتاحها...

3
DECEMBER
2020
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 19-11-2020، ادعى المواطن: ط. ح. (مواليد عام 1984) لدى مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي ضد: م. خ. (مواليد عام 1986، سوري) بجرم سرقة سيارته نوع "نيسان ساني"، أثناء توقّفها في محلة السيدة نفيسة – صيدا، بحيث أن الأخير كان قد استأجرها منه بالتاريخ الذي تعرّضت فيه للسرقة.
 
وبالتحقيق مع (م. خ.) تبيّن أن لا علاقة له بعملية السرقة، مؤكّداً أنه يستأجر السيارة المذكورة بصورة مستمرّة من المدعي، وأنه كان قد ركنها في تلك الليلة تحت منزله، ليتفاجأ بعد وقت قصير بأنها قد سُرِقَت.
 
ومن خلال المتابعة، والاطلاع على أسماء جميع الأشخاص الذين كانوا قد استأجروا السيّارة من المدّعي في أوقاتٍ سابقة، تم الاشتباه بالمدعو (ن. ك. مواليد عام 1998، سوري).
 
وتمّ توقيفه من قِبل قوة من المفرزة في منزله الكائن في محلة زاروب النجاصة -صيدا، وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة السيّارة بواسطة نسخة عن مفتاحها، كان قد نسخها سابقاً أثناء استئجارها، ثم باعها في بلدة القصر البقاعية إلى شخص يُدعى: (ر. غ.).
 
وبتفتيش منزله، عُثر على مبلغ 1600 دولار أميركي، وهو ثمن السيارة المسروقة. كم جرى ضبط السيارة، وتوقيف الشاري (ر. غ.) بجرم شراء مسروق، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
 
وأعيدت السيّارة إلى مالِكها، وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
 
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