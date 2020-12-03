وفاة طبيب لبناني بكورونا في ايطاليا

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نعت السفارة اللبنانية في روما الدكتور محمد علي زراقط الذي توفي أثناء قيامه بواجبه الإنساني، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".



وقالت السفيرة اللبنانية في روما ميرا ضاهرا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "خسرنا نموذجا وطنيا ذا وجه إنساني قدم الكثير لوطنه لبنان. كان دائما اول من يستجيب لخدمة وطنه".



أضافت: "خسرت الجالية اللبنانية في إيطاليا أحد أهم أطبائها، الذي عمل في الصفوف الأولى منذ بروز جائحة "كورونا" مخاطرا بحياته من أجل إنقاذ الآخرين. الدكتور محمد علي زراقط ابن الجنوب اللبناني، سقط على أرض الواجب الإنساني وهو في الخطوط الأولى في مواجهة الوباء الخبيث عدو البشرية".