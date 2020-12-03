عناوين الصحف ليوم الخميس 3 كانون الأول 2020

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الأخبار: قهوجي وأركانه في قفص الاتهام

سلاح أميركي ثقيل على طاولة مفاوضات الترسيم: التنازل أو العقوبات





الديار: الحريري استأخر زيارةَ عون لتفادي «مشكل أكبر» .. وبعبدا : نحن بالانتظار

بري مستاءٌ من المراوحة .. وحزب الله ينصحُ بـ «الحوارِ وتدويرِ الزوايا»

ماكرون : المساعدات لا تحلّ محلّ الالتزام بتشكيلِ الحكومةِ وبخارطةِ الطريقِ المطلوبة

نداء الوطن: بوتين يطلب بدء التلقيح الأسبوع المقبل

بريطانيا تعتمد رسميّاً لقاح "فايزر - بايونتيك"

اللواء: مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام!

ماكرون يُؤكّد مجيئه هذا الشهر.. و8 ضباط كبار أمام قاضي التحقيق الأربعاء

البناء: بايدن: العودة للتفاهم النوويّ والتفاوض من ضمنه… ودعوات لتحييد الأميركيّين عن الردّ

اللجان تردّ كرة الدعم إلى ملعب الحكومة والمصرف... والسؤال من أين دولار الاستيراد؟ / مؤتمر باريس يُقرّ صندوقاً للبنك الدوليّ للمساعدات تفادياً لفساد «الدولة والمجتمع المدنيّ»

النهار: رسالتان حاسمتان من بارس: الحكومة والاصلاحات قبل المساعدات

الجمهورية: مؤتمر باريس: صندوق مساعدات إنسانية

ماكرون: حكومة أو لا مساعدات



the daily star: France, UN rally aid for Lebanon, urge political reforms

l'orient le jour: Face à l’impéritie des politiques, le monde au chevet du peuple libanais