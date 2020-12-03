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أسرار الصحف ليوم الخميس 3 كانون الأول 2020

3
DECEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
سأل مرجع كبير سفيرة دولة عظمى عن مخاطر الضغط والتهويل اليومي على لبنان المثقل بالأزمات، فلم يسمع جواباً شافياً.


غمز
يخضع حزب عقائدي لتجاذبات داخلية وخارجية، تنعكس سلباً على الكوادر العليا والقواعد.


لغز
شكّل استدعاء مسؤولين سابقين غير مدنيين هزة في اوساط نخب الرأي العام، نظراً لطبيعة المسائل المالية التي سيجري التحقيق بها.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن "حزب الله" يجهّز مستودعات ضخمة لتخزين مواد أساسية فيها تحسباً للمرحلة المقبلة.

 

عُلم أنّ مرجعاً روحياً سيقوم بتحرّك نحو مرجعيات سياسية من أجل الحثّ على ضرورة تأليف الحكومة.

 

تردّد شخصية سياسية في مجالسها أنّ هناك انزعاجاً أميركياً من تغيير مدير المخابرات في الجيش اللبناني.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أوروبية تتابع ملف التفاوض حول ترسيم الحدود والطريق المسدود الذي دخله التفاوض إن المخرج الذي سيوضع على الطاولة لتحريك جمود المفاوضات يتمثل بالاتفاق على الاستعانة بمكاتب خبرة مهنية من دول محايدة كالدول الإسكندنافية لتقديم تصوّرها لخطوط الترسيم وفقاً للمعايير القانونيّة الدوليّة.

 


كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية أن تلعب باريس دوراً رئيسياً في ترتيب العلاقات الإيرانية الأميركية ولكن ليس في المرحلة الأولى إنما بعد العودة للاتفاق النووي، ورأت أن الاهتمام الفرنسي والإيراني بلبنان يشكل ركناً مهماً في الدور الفرنسي المتوقع.

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