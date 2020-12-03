الشيخ قاسم: المراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن تجدي نفعا

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الديار: لفت امس موقف حزب الله على لسان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم الذي قال «ان العناوين التي تساعد على تشكيل الحكومة وتخرجها الى النور اصبحت معروفة ، وان المراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن تجدي نفعا»، لافتا الى ان «ما سنصل اليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن انجازه اليوم. ولا يمكن الاعتماد على الموقف الاميركي لتسهيل او لتحسين الشروط».

واضاف «المؤشرات تدل على ان البلد يتجه الى الهاوية اذا لم يتم التدارك بتشكيل الحكومة في اسرع وقت، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان. الافضل ان يتم الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها بعضاً، فاذا اتفق المعنيون على اي حكومة سيتعامل العالم معها، وكذلك اميركا».