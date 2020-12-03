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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتباع نهج تخطيط حضري مستدام وإجراءات سريعة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، للبدء في إحياء بيروت كونها القلب النابض للبنان.

جاء ذلك في رسالة افتراضية وجهها غوتيريش، اليوم، إلى المؤتمر الافتراضي الذي استضافته فرنسا من أجل حشد المساعدة الدولية للبنان في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس الذي دمر مرفأ العاصمة بيروت.

وأكد غوتيريش، أهمية تركيز الجهود على الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي جرى إعداده بشكل مشترك من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال: إن هذا الإطار يمكننا من مساعدة الشعب اللبناني على تجاوز مرحلة الطوارئ والسير على طريق التعافي وإعادة الإعمار طويل الأمد.

وشدد غوتيريش، على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه لتحقيق تعافٍ مستدام وطويل الأمد، مقدماً شكره لجميع الشركاء على دعمهم المالي والمادي السخي بالإضافة إلى تقديم خبرتهم الفنية.