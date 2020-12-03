صندوق النقد: لبنان بحاجة لإطار مالي واستراتيجية واضحة

A + A -

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد مازال بحاجة إلى إطار مالي متسق واستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.

أبلغت جورجيفا مؤتمرا عن بعد أن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم "تقطع شوطا كبيرا" خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمرا للمساعدات عبر الإنترنت إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية.