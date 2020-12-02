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اعتصام لاتحاد اولياء الطلاب في الخارج امام مصرف لبنان غدا

2
DECEMBER
2020
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دعا اتحاد أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية في بيان، الى "اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس امام مصرف لبنان المركزي، استنكارا للظلم والتعسف والاستهتار بمصير آلاف الطلاب".
 
 
وذكر البيان انه "بعد مرور أكثر من شهرين على اقرار قانون الدولار الطلابي، وبرغم المآسي التي ما زال الطلاب يعانون منها، يواصل حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف بالمماطلة والتهرب من تنفيذ القانون بحجج واهية، غير آبهين بمستقبل اولادنا، لذلك فلا بد من العودة الى الشارع للضغط وبقوة على المصارف لإنقاذ أبنائنا مما هم عليه الآن في الخارج، وهم الآن في الشوارع يتعرضون للفصل والطرد ولدمار مستقبلهم".
 
وختم: "لذلك وللمطالبة بقضية تطبيق قانون الدولار الطلابي علينا جميعا تلبية نداء أبنائنا الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية بالاعتصام.
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