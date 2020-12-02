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منسق التيار الوطني الحر المانيا يسلم سفير لبنان الدكتور مصطفى اديب رسالة تهنئة بمناسبة عيد استقلال لبنان ال٧٧

2
DECEMBER
2020
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بتاريخ  ٣٠ /١١ /٢٠٢٠ قام منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي مع وفد من تيار المانيا بزيارة السفارة اللبنانيه في برلين والتقى مع سعادة السفير اللبنانى الدكتور مصطفى اديب وسلمه المنسق رسالة تهنئة بمناسبة عيد استقلال لبنان ال 77. ورحب سعادته بالوفد شاكرا ً هذه الزيارة واللفتة الطيبة وقد اكد المنسق لسعادته على التعاون التام فيما بيننا لما فيه مصلحة ابناء الجالية والوطن وقد تطرق الحديث في عدة امور وابدينا استعدادنا وتفهمنا لكل الاوضاع ونقل المنسق لسعادته تحيات الرفاق في المانيا ولبنان وبدوره حملنا السفير تحياته للرفاق جميعا في لبنان واكد المنسق اننا نمر في مرحلة صعبة وحرجة ونطلب ان نجتاز هذه المرحلة الدقيقة وان يحفظ وطننا لبنان ويعم الأمن والأمان  والأزدهار والأستقرار على كافة المستويات كما التقى المنسق مع الوفد المرافق سعادة القائم بالأعمال القنصل الأستاذ حمزة جمول وهنأه المنسق في عيد استقلال لبنان ال ٧٧ كما اكدنا على العمل معاً وبدوره سعادة القنصل ابدى ترحيبه وشكره للمنسق والوفد وفي الختام شكر المنسق سعادته وتمنينا معاً لوطننا لبنان كل الخير وان يكون العام المقبل افضل. ومن بعدها التقى المنسق مع الوفد سعادة القنصل  شربل نصار وتهتئته بعيد استقلال لبنان ال ٧٧ وتمنينا ان يعم السلام  والأمن والأمان وطننا لبنان  وان يخرج لبنان من هذه الضروف القاسية والحرجة  وابدى سعادته ترحيبه وشكره للزيارة  كما شكر المنسق سعادته والتعاون معاً.
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