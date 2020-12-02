هجوم عنيف من السيّد .. "هذه إهانة ولسنا ممسحة لأحد"!

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أكد النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن "مسألة عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة اللجان المخصصة للبحث في موضوع الإحتياطي والدعم هي إهانة لمجلس النواب"، معتبرًا أن "سلامة جزء من منظومة شاركت معه في الفساد والنهب وعليها ان تسمع ما يقوله الناس عنها"، مشددًا على ان "لدي احتجاج على الجلسة بحد ذاتها لأننا كنواب لسنا "ممسحة" لأحد ولا يجب ان نحلّ مكان الحكومة".



وسأل السيد أن "سلامة قال ان اموال اللبنانيين في المصارف ووزير المال قال ان الاحتياط الالزامي هي اموال الناس فمن نصدّق؟"، معتبرًا أن "بإمكان الدولة إقالة سلامة لأسباب صحية كونه يعاني من مرض الإنكار، فكيف يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يقول "الأزمة صارت خلفنا"



وأعلن السيد أن "النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان قال إنهم بدأوا عدّ الذهب أما وزير المالية فقال إنهم فتحوا أمس الخزنة وحتى الآن لا يوجد عمل يحاكي حجم الأزمة"، مشيرا الى أنه "طلبت رفع الجلسة 48 ساعة وإمهال الحكومة إعداد مشروع قانون متعلّق بالدعم ونحن ندرسه".



وتساءل السيد :" لماذا يحمون سلامة وأعطوه كل هذه الحصانات؟ لأنه هو وهم واحد وإذا انشكف سلامة سقطوا جميعهم".