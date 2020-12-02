الرئيس عون: لبنان المتمسك بسيادته على ارضه ومياهه يريد نجاح هذه المفاوضات تعزيزاً للاستقرار في الجنوب ولاستثمار الموارد الطبيعية

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رئيس الجمهورية عرض مع الوسيط الاميركي المراحل التي قطعتها عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

رئيس الجمهورية: من الممكن تذليل الصعوبات التي برزت في الجولة الاخيرة للتفاوض من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار

السفير ديروشيه: نتمنى استمرار عملية التفاوض لما فيه مصلحة الجميع

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان المتمسك بسيادته على ارضه ومياهه، يريد ان تنجح مفاوضات الترسيم البحرية لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط. وقال الرئيس عون ان الصعوبات التي برزت في الجولة الاخيرة للتفاوض يمكن تذليلها من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية.

واشار الرئيس عون الى ان الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على اساسها، لافتاً الى ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من اجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى.

وكان السفير ديروشيه عرض خلال اللقاء المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الاميركي فيها متمنياً استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.

حضر اللقاء من الجانب الاميركي السفيرة الاميركية في بيروت السفيرة دوروثي شيا والمستشار السياسي اودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشاران العميد بولس مطر واسامة خشاب.