جلسة صاخبة جداً .. والسبب رياض سلامة!

A + A -

تنعقد في هذه الأثناء جلسة للجان النيابية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث بموضوع الدعم والاحتياطي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي والمصارف.



ويبحث المعنييون بترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً.



وبحسب ما أفادت معلومات الـLBCI فإنّ الخيارات التي ستُطرح هي استبدال الدعم ببطاقات تمويلية أو تموينية للأسر الأكثر فقراً.



إشارة إلى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال أمس إنّ "الامكانية للإستمرار بالدعم هي لشهرين".



ومن جهة ثانية أثار تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاجتماع حفيظة النواب وساد جو ملتهب جلسة اللجان وبناء عليه يجري النقاش في مسار كل العلاقة مع حاكم مصرف لبنان.



وفي معلومات لـ"الجديد" قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في كلمة مكتوبة في اللجان أن المصرف المركزي يقوم حاليا بعدّ الذهب ولدى سؤاله عن التاريخ الاخير لاحصاء الذهب أجاب "عام ٩٦" ما أثار صخب في الجلسة.