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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 كانون الأول 2020

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 الأخبار: البنك الدولي: سياسات سلامة ضريبة على الفقراء

دعم السلع الحيوية: مجلس النواب يُغطي اليوم قرار «المجلس المركزي» غداً | السفيرة الأميركية تهدّد بالانهيار الشامل!



 

 

الديار: مجلس النواب يمهد اليوم لدراسة الدعم... والحريري يؤجل «تشكيلة الأمر الواقع» حتى نهاية الأسبوع مراعاةً لماكرون
مؤتمر دعم لبنان يضع «اطاراً للاصلاح والتعافي واعادة الاعمار» بتكلفة مليارين و500 مليون دولار

 

 

 


نداء الوطن: ودائع اللبنانيين على المحكّ... هل يُرفع الدعم؟

 

 




اللواء: مؤتمر المساعدات نحو «صندوق إنساني».. وسلامة يمدّد الدعم حتى شباط
شيا تطالب برّي بمسافة مع حزب الله.. والبنك الدولي يدين المنظومة الحاكمة

 

 

 

 

البناء: مؤتمر باريس للمساعدات الإنسانيّة: توقعات بتأمين 500 مليون دولار من مليارين
اللجان المشتركة اليوم والمجلس المركزيّ غداً لترشيد الدعم والبداية المحروقات / سلامة: الدعم مستمرّ لشهرين... وسنسلّم وثائق التدقيق حول حسابات الدولة لا المصارف

 

 

 

 

النهار: المؤتمر الدولي الثاني للدعم ... بلا حكومة!

 

 

 



الجمهورية: سلامة: إمكاناتنا الدعم لشهرين

إنفاق الاحتياطي مدمر

 

 

 


the daily star: Aoun seen likely to reject Hariri's draft Cabinet lineup

 

 

 


l'orient le jour: La Banque mondiale excédée par l’irresponsabilité « délibérée » des dirigeants libanais

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