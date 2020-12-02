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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 كانون الأول 2020

2
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير مالي إن اللبنانيين سيكتشفون إن ما كان يفعله مصرف لبنان في شق ثانوي منه يتصل بسعر بيع الدولار للمستوردين تحت عنوان الدعم، لكن الأصل فيه هو تأمين هذه الدولارات والذي سيتغيّر هو توقف مصرف لبنان عن ذلك، وليس تغيير السعر. وهذا يعني توجّه المستوردين الى السوق وارتفاع سعر الدولار مهما كان مصير الدعم.


كواليس

قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن حجم السوق الذي يمثله الدواء واللقاح في مواجهة وباء كورونا يتجاوز المئة مليار دولار خلال السنوات المقبلة وإن هذا يفسر تنافس دول كبرى على هذا السوق، لكنه يدعو للتمهل في التعامل مع المعلومات الخاصة بالوباء نفسه وبالدواء واللقاح.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
ربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة سفيرة الى مقرّ رئاسي، وتأجيل جولة المفاوضات، ومهمة المفوّض الأميركي في بيروت!


غمز
نصح مسؤول نقدي بتأجيل اجتماع مصيري، بانتظار معرفة مسار المساعدات، وحاجات الدعم الملحة.


لغز
أحدثت المعلومات عن اتجاه أميركي لفصل نظام لبنان المالي عن النظام المالي العالمي، بلبلة اضافية لدى المصرفيين ورجال المال والأعمال!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يُنقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه تلقى نصائح ديبلوماسية غربية بألا يتخذ قرارات تتجاوز إطار تصريف الأعمال كي لا تساهم قراراته في تأزيم الوضع أكثر.

 

يعكف نائب ووزير سابق من قوى «14 آذار» على وضع الخطوط العريضة لمذكراته.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

ملف فُقد في ظروف غامضة

فقد أحد المسؤولين ملفاً في ظروف غامضة ويسعى الى التثبت من أنه مخروق من الداخل وكشف الفاعل.

 

سقوط إضافي لإمكانات التعافي

تحصل إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية لبحث أي قرار يمكن أن يتخذ في شأن موضوع ذات بعد قومي على مستوى الأمن الغذائي، يشكل سقوطاً إضافياً لإمكانات التعافي.

 

زيارة أثمرت وعدا

علمت أوساط متابعة أن زيارة مرجع غير مدني إلى مرجعيته الأساسية حملت له كل الهواجس وأثمرت وعداً بزيارة لبنان

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