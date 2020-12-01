السفارة الفرنسية وزعت بيانا لقصر الاليزيه يتضمن معلومات حول مؤتمر دعم الشعب اللبناني غدا

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وزعت السفارة الفرنسية في لبنان بيانا صدر عن قصر الاليزيه تضمن معلومات حول مؤتمر دعم الشعب اللبناني غدا وجاء فيه:" سيترأس رئيس الجمهورية ، السيد إيمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد أنطونيو غوتريس ، مؤتمرا بالفيديو دعما للشعب اللبناني ، يوم الأربعاء 2 كانون الأول عند 6.30 مساء".



سيشارك في هذا المؤتمر عبر تقنية الفيديو رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني.



ويهدف المؤتمر الذي "يعقد بعد ما يقارب الاربعة أشهر من الانفجار في مرفأ بيروت إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب الماضي ، من أجل تقييم الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان".