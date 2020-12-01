كورونا لبنان... ١٢١ إصابة في هذه البلدة!

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أشار رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق في بيان، الى أن "فحوصات ال PCR التي أجريت في مدينة بعلبك أثبتت إصابة 121 مواطنا من أصل 407 عينات، والعدد المرتفع لهذه الحالات التي هي بحدود 25%، والتي تجاوزت 40% في حملات سابقة، يستدعي منا المزيد من الحرص، والإلتزام بثالوث السلامة من الوباء: الكمامة، والتباعد لمسافة آمنة، والحرص على النظافة الشخصية والتعقيم".



وتمنى على الأهالي "الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة العامة، والإمتناع عن إحياء المناسبات الاجتماعية، فلم يعد هناك أسرة شاغرة في غرف العناية الفائقة في المستشفيات، وفصل الشتاء ينذر بالمزيد من الحالات، وقد قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج".