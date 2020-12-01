نقولا صحناوي: لقد برهنت أزمة كورونا اهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية

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قال النائب نقولا صحناوي من مجلس النواب بعد اجتماع لجنة التكنولوجيا: “لقد برهنت أزمة كورونا بالرغم من كل صعوباتها وخطرها اهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية لتفعيل وزيادة انتاجية الشركات والافراد في لبنان”.



واضاف صحناوي “خلال اجتماعنا اليوم وضعنا خريطة طريق العمل في المستقبل لتقييم حالة القطاع الرقمي في لبنان والعوائق والعراقيل واي مؤشرات نراقب لتسريع نجاح القطاع ما يزيد من النمو والشفافية ويقلص نسب الفساد ويزيد من فرص العمل خصوصاً ان هجرة الشباب اصبحت عالية جداً”، موضحاً “لتحقيق هذه الخطوات يستوجب استنفار عام وتخطيط وتنفيذ وتعاون من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية معاً”.