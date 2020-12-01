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صدور الحكم ضد مشاغبين بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة

1
DECEMBER
2020
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل أصدرت، بناء على إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، حكما بمثابة الوجاهي ضد شبان وشابات سندا الى المادتين 346 و733 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تشكيل تجمعات شغب وإحداث تخريب بالمنشآت العامة والخاصة في ساحة رياض الصلح بتاريخ 8/10/2015.


والمدعى عليهم هم: رامي م. محفوظ، بيار ك.الحشاش، فايز غ. ياسين، حسين.ف إبراهيم، وارف ن. سليمان، يوسف م.الجردي، علاء ح.فقيه، زين م.ناصر الدين، حسام أ.نحولي، محمد و.الترك، محمد ح.موسى، خضر م.أبو حمدة، سينتيا ع.سليمان، ضياء ع.هوشر.


وورد في متن الحكم أنه تقرر إسقاط دعوى الحق العام في حق المدعى عليه يوسف الجردي سندا الى المادتين 10 و198 أ.م.ج (لعلة الوفاة) وإبطال التعقبات المساقة ضد الباقين إنفاذا للجنحتين النصوص عليهما في المادتين المشار اليهما أعلاه، كما تقرر حفظ النفقات كافة ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة.
حكم بمثابة الغيابي في حق بيار الحشاش ووجاهي في حق الآخرين.

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