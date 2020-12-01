السيّد عن رياض سلامة: هل يُعتبر شخص عندو عقل؟!

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رأى النائب جميل السيّد، أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موظف كبير في الدولة، وهو يمسك مؤسسة مالية ضخمة وقد تشاركت معه القوى السياسية وحمايته ليست من القانون بل من القوى السياسية ورجال الدين واعلام خاص وقد وزع مال المودعين، وأقام شركة حلبية ضمن مشروع الوصول الى كرسي الرئاسة".



وفي حديثٍ له عبر قناة الـ "LBCI"، قال السيّد: "لا يمكن لمجلس الوزراء إقالة سلامة إلا في 3 حالات وهي سبب صحي جدي والإخلال بالوظيفة والأخطاء الجسيمة، ولكن عندما يقول سلامة أن الليرة بألف خير هل يُعتبر شخص "عندو عقل؟".



وعن قرار مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي، أشار النائب جميل السيّد إلى أنّ "الإيجابية بقرار بمجلس النواب أن القوى السياسية الداعمة لحاكم مصرف لبنان، إضطرت القول "أننا سنكشف عن سلامة وعن غيره".