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بلال عبدالله يشكك بدعم الولايات المتحدة للمبادرة الفرنسية

1
DECEMBER
2020
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الأنباء الكويتية: رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله أن  الجهة الأساسية المعرقلة لتشكيل الحكومة، هي التي تعتبر نفسها تمثل الفريق الحكومي في الحكومة، والتعابير المعتمدة في التأليف عبر الطوائف والمذاهب، فكل المحاولات الجارية لتأليف حكومة رشيقة، من اختصاصيين، بالحد الأدنى وأصحاب كفاءات، تصطدم بالعراقيل وبالمواقف الخشبية التي تعودنا عليها عندما يتم الاختباء وراء المصالح الطائفية والحسابات الفئوية الضيقة، واذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فنحن أمام تأخير مكلف جدا للبلد، ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وامام انهيار كامل للدولة، مشيرا الى وجود عامل خارجي ينتظر الادارة الاميركية الجديدة وسياستها في المنطقة وتحديد العلاقة مع ايران.

 

وقال: «ان هذه العوامل المعرقلة لتأليف الحكومة ستكون قاتلة للبنان في ظل الانهيار الذي يتعرض له، العراقيل تأتي اكثر من طرف، الرئيس الحريري تعهد بالمبادرة الفرنسية، ويبدو واضحا ان العراقيل توضع في انتظار كلمة السر من الداخل والخارج للإفراج عن الحكومة».

 

وشكك عبدالله بدعم الولايات المتحدة للمبادرة الفرنسية، وقال عندما وصلنا الى اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة مصطفى أديب أفرج عن عقوبات أميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وعندما كانت الأجواء ايجابية بتشكيل الحكومة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري وضعت ايضا عقوبات على النائب جبران باسيل، هذه الأسئلة تدور في فلك الإدارة الأميركية التي ربما لا تستعجل الحلول في لبنان وتريد خنق البلد اكثر، ويبدو ان هناك إصرارا من فرقاء الصراع الاقليمي والدولي على إبقاء لبنان رهينة لصراعاتهم.

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