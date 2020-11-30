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داليا داغر في "ضروري نحكي": أين أصبح وعد الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة أخصائيين خلال ثلاثة أيام؟

30
NOVEMBER
2020
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أين أصبح وعد الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة أخصائيين خلال ثلاثة أيام؟ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعرف الرئيس المكلف أكثر من غيره وهو لذلك تعامل ببرودة منذ البداية مع كل ما ادعاه الحريري في مقابلته الشهيرة.

أما تكتل لبنان القوي فجرب الحريري بكثير من الخطط والمشاريع، أبرزها الكهرباء، ووصل إلى خلاصة بأن كلام الليل عند سعد يمحوه النهار، لأنه بكل بساطة لا يعرف كيف يواجه أو يدافع عن ما يفكر فيه، إنما يقول لكل من يراجعه نعم، ثم يدفع ويُدفّع معه الآخرين ثمن تناقضاته.

أين تشكيلة سعد الحكومية؟ الآن فقط تتوضح الصورة لكثيرين: هل كان تأخير تشكيل الحكومات في السابق نتيجة إصرار العونيين على حقيبة دون غيرها أو نتيجة رفض الحريري للمعايير الموحدة في التشكيل؟
هل كان تأخير انتخاب رئيس الجمهورية في السابق نتيجة إصرار العماد عون على الترشح أو نتيجة رفض الحريري للمعايير الموحدة في اختيار الرؤساء؟

وبالعودة إلى الحكومة: معايير موحدة لحكومة أخصائيين تنتج حكومة خلال أقل من ثلاث ساعات، لكن الحريري والمعايير الموحدة "دونت ميكس" وهو لذلك سيواصل التشاطر وتضييع الوقت. أما الدافع الوحيد للحركة الأخيرة فهو المعلومات الأكيدة التي تناهت إلى مسامع الحريري عن اعتبار الرئيس والتيار الوطني الحر التدقيق الجنائي بمثابة معركة وجودية.

وتشير معلومات "ضروري نحكي" إلى تقصد الرئيس طلب قرار الدعم النيابي ليراسل كلاًّ من حاكم مصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي، مؤكداً أن أم السلطات التشريعية أهم من كل القوانين، وهي تطلب من رياض سلامة تقديم المستندات. وأهم ما حصل يوم الجمعة الماضي هو إسقاط الحصانة السياسية عن تعنت سلامة، بدليل إجماع الكتل السياسية على مطالبته بتقديم المستندات. أما إذا رفض سلامة، وخلال مهلة أسبوع واحد، فسيدعو رئيس الجمهورية إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء تصدر عنه المقررات اللازمة.

فبين إضاعة الوقت في اللجان لإصدار قوانين جديدة وبين إلزام سلامة باحترام القوانين الموجودة وتوصيتَي مجلسي الوزراء والنواب، قرر الرئيس سلوك المسلك الثاني والمضي فيه حتى النهاية.

وإذا كان موضوع سلامة قد حُسم في القصر الجمهوري فإن سعد الحريري استفاق على تأليف الحكومة عله ينقذ صديقه الصدوق. فمن يسبق؟ الدجاجة أم البيضة؟ الأكيد أن تشكيل حكومة من عدمه يبقى تفصيلًا؛ الأساس هو التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة وإعادة أموال المواطنين للمواطنين، ولا أولوية تتقدم هذه الأولية.

 

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