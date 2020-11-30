هيئة قضاء زحلة في التيار- لقاء مع الوزير غسان عطالله

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تحت عنوان :" تحالف منظومة الفساد ضد التيار الوطني الحر"، عقدت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاء الكترونيا مع الوزير السابق غسان عطالله . وبعد ترحيب من المنسقة جيهان جبور حداد ، كان الحوار الذي ادارته مسؤولة الاعلام ناتالي عيسى و الوزيرعطالله اكد ان منظمة الفساد هي خليط من منظمة اشخاص شاركوا في الحرب والمشاركة في سمسرات مدروسة خلال مراحل عدة والاشخاص الذين يكونون هذه المنظمة متشابكين وقال ان من ينظر على التيار لا يعرف جيدا طبيعة هذه المنظمة المتجذرة في الدولة منذ 50 سنة وتقاسموا مغانم الحرب سويا باتفاق ممنهج مع بعضهم البعض من دون اي رغبة بحماية البلد بل كانوا شركاء في تدميره. وعندما تحدث معها التيار بمنطق جديد اصلاحي بعيدا عن الفساد فكان الهجوم عليه.

ورأى ان العالم الخارجي يهمه مجموعة الاقطاع ليحكموا ومجموعة فاسدين لينهبوا الناس كي يحكموهم مستغربا كيف ان من فرضت عليه العقوبات قبل الوزير جبران باسيل لم يخرج احد منهم ليقول انه لا يخاف العقوبات بل بالعكس صرح الرئيس نبيه بري وقتها بان الرسالة وصلت.

وشدد عطالله على ان البند الاساسي في اهتمامات التيار هو مكافحة الفساد وكشف المنظومة التي تحارب من اجل عدم وصول التدقيق الجنائي الى نتيجة.

وذكّر بالملف المتكامل الذي قدمه في وزارة المهجرين عن فاسدين ولم تصل التحقيقات الى نتيجة لان المنظمة متحكمة بكل شيء ويبدو انها اقوى من القضاء والقوى الامنية وكل مقومات الدولة.

واكد انه سيأتي يوم وتنهار هذه المنظمة خصوصا اذا كان هناك مجموعة ولو صغيرة تنتفض لتقول لا لفسادها وتكون الثورة الحقيقية كما التيار الوطني الحر الذي يشكل ثورة حق يوجه الباطل .

ولدى التيار الوطني الحر ملفات كثيرة سيتم التركيز عليها لدحرجة الحجر عن هذه المنظومة خصوصا ان معظم الناس باتت مسروقة وعليها النضال لاسترجاع اموالها من خلال محاسبة هؤلاء بدعم الشرفاء الذين رفعوا الصوت.

وقال عطالله ردا على سؤال ان ورقة حزب الله فرضت اجبار الولايات المتحدة للدعوة للتفاوض مع اسرائيل على ترسيم الحدود.

وعن التأخير في تشكيل الحكومة اكد ان الوحي بان جبران باسيل يعرقلها هدفه تشويه الحقيقة متسائلا لو فعلا الحريري جهز تركيبة من 18 وزيرا لما كنا قرأنا في الصحف هذه الهجمة على باسيل واتهامه بالعرقلة ، الامر الذي دفع برئاسة الجمهورية نفي الامر مؤكدا ان التشكيل يتم بين الرئيس عون والرئيس المكلف.

وشدد على ان الرئيس عون حمل الناس مسؤولية لمساعدته على تنفيذ المطلوب والوعي على دعم الصالحين لمواجهة الفاسدين. وشكك عطالله بان تعطينا الدول مالا من دون اجراء اصلاحات وتغيير النظام الفاسد الذي خرب البلد.

وعن التحقيقات في انفجار المرفأ استهجن التأخير فيها موقال ان كل رؤساء الحكومات المتعاقبة مسؤولين عما حصل في المرفأ واكد ان المجرمين لا يهمهم الدم الذي يفرحون لسيلانه وان قتل الناس يفرحه وعندما قدم النداف تقريره المفصل اتى الامر بالتفجير لتحصل المصيبة ويفجر البلد. وقال : لا يجب السكوت على كل ما حدث لان التركيبة هي ذاتها شاركت في الحرب وغذت الميليشيات ومستمرة بالنهج نفسه والمهم محاربتها ووقفها عند حدها.