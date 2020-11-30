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الإدعاء على جريدة الأخبار لاتهامها البطريرك الراعي بالعمالة

30
NOVEMBER
2020
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 إدعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت على جريدة " الأخبار" ومديرها المسؤول والصحافي هيثم الموسوي بجرائم معاقب عليها في قانون العقوبات والمطبوعات، وذلك عطفا على الإخبار المقدم من المحامي شربل عرب ضد الجريدة بعد اتهامها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "بالعمالة للعدو الإسرائيلي"، وبعد التحقيقات التي أجراها مكتب جرائم المعلوماتية أصولا.

وأحالت النيابة العامة الإستئنافية الملف أمام محكمة المطبوعات لمحاكمة المدعى عليهم أصولا.

يشار الى أن الإخبار الذي تقدم به المحامي عرب جاء على خلفية مقال للصحافي الموسوي نُشر في الجريدة بتاريخ 24/8/2020 تحت عنوان " البطريرك يسوق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الإسرائيلية ضد المقاومة".

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