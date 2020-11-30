"صحيفة نداء الوطن تواصل حملات الكذب" .. هكذا ردّ رئيس التيار

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي:

تواصل صحيفة نداء الوطن حملات الكذب والتلفيق والأقوال المنسوبة زوراً وبهتاناً الى رئيس التيار الوطني في موضوع تأليف الحكومة.

يهم المكتب الإعلامي لرئيس التيار أن يؤكد ان كل ما ورد في عدد اليوم من الصحيفة المذكورة هو عارٍ عن الصحة، وأن رئيس التيار حتى تاريخه لم يضع شرطًا ولم يحدد مطلبًا او يفرض معادلة، بل ان كل ماطالب به التيار هو تحديد مبادئ ومعايير واحدة يعتمدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكي يحدد التيار الوطني الحر ‏على أساسها موقفه من هذه الحكومة مشاركة او رفضًا ، دعماً او معارضةً.