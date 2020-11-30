حمدان استقبل السفير الروسي ألكسندر روداكوف وثمن حرص روسيا الاتحادية على السلام والازدهار العالمي

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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة الأمين المساعد الدكتور يوسف الطبش والدكتور محمد السبليني، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر نيكولا يفيتش روداكوف رافقه المستشار ديميتري ليبيديف في مقر الهيئة.

أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف على حرص ودعم روسيا الاتحادية الدائم لاستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

شكر العميد مصطفى حمدان سعادة السفير روداكوف على زيارته للمرابطون، مؤكداً استمرار العلاقات التاريخية والتعاون الدائم مع السفارة الروسية، مثمناً الدور الروسي في الوقوف مع القضايا المحقة لشعوب المنطقة العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.

ثمن حمدان حرص روسيا الاتحادية على السلام والازدهار العالمي والسعي إلى توحيد الجهود الدولية في مواجهة وباء كورونا، والتنويه بجهود العلماء الروس في إنتاج اللقاح "سبوتنيك7" الذي يُعدّ من أهم الانتاجات الطبية في مواجهة هذا الوباء العالمي.