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هذا ما كشفه وزير التربية عن الاجراءات بعد فتح المدارس

30
NOVEMBER
2020
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أشار وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الى ان "الازمة التي نعيشها صحية بالدرجة الاولى ونحن نستند الى المراجع الصحية في كل خطة او عمل تربوي ننوي القيام به".


وفي مؤتمر صحافي لوزيري الصحة والتربية أكد أنه "سيتم تتبع حالات كورونا في المدارس وسيتم اعلان عدد الاصابات في كل مدرسة ايمانا منا بمبدأ الشفافية".

 

وأعلن ان "الخط الساخن 01772186 يجيب عن اسئلة المواطنين على مدار الساعة من قبل عديد الوحدات الادارية في الوزارة".

 


وتابع المجذوب: تمكنا من تأمين برنامج إدارة التدريب للتعلم عن بعد بشكل مجاني لاستكمال التعلم المدمج، سيتم تتبع حالات كورونا في المدارس وسيتم اعلان عدد الاصابات في كل مدرسة."

 

ونوه، "نطلق صرختنا إلى وزارة الاتصالات لمساندة الأهالي والمعلمين في ما يخص سرعة الانترنت ضمن الإمكانات المتوفرة".

 


ولفت الى ان "وزارة الصحة ستؤمن الفحص السريع لمن لديه عوارض ووعد الوزير بتأمين PCR مجاني لمن يحتاجه من المعلمين لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان ليس لدى وزارة الصحة الاموال".


وأوضح وزير التربية والتعليم طارق المجذوب "تمكنا من تأمين برنامج إدارة التدريب للتعلم عن بعد بشكل مجاني لاستكمال التعلم المدمج، وسيتم تتبع حالات كورونا في المدارس وسيتم اعلان عدد الاصابات في كل مدرسة".

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