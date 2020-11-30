الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في ندوة حول تعزيز العمل الإقليمي ضدّ الإتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط

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شاركت القاضية نازك الخطيب المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ندوة افتراضية بعنوان "تعزيز العمل الإقليمي ضد الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط" والتي أتت في إطار "برنامج الجنوب IV" لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وهو مبادرة مشتركة بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي خلال الفترة 2020-2022، تهدف لدعم الإصلاحات الديمقراطية في منطقة جنوب المتوسط.

وقدّمت القاضية الخطيب عرضاً مفصلاً حول الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر في لبنان، وحول التعديلات القانونية المعدّة من قبل وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تبنّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. كما استعرضت الإجراءات التشغيلية الموحدة التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تنسيق الجهود بشأنها، بين مختلف الجهات الرسمية مع منظمات المجتمع المدني.