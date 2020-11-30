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الطقس غدا غائم مع امطار متفرقة

30
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيرا المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والشمالية، ويتحسن الطقس ليلا.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل ولشهر كانون الأول من 13 الى 21 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدريجيا الى غائم مع هطول امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية، مترافقةأحيانا ببرق ورعد، كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والشمالية، ويتحسن الطقس ليلا.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال بسيط لهطول امطار خفيفة محلية خلال فترة بعد الظهر شمال البلاد ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية نهارا، جنوبية - شرقية ليلا، سرعتها بين 55 و 80 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,25
- ساعة غروب الشمس: 16,29

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