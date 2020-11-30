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تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق بيروت وضواحيها!

30
NOVEMBER
2020
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حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق اجواء النبطية وصولا الى إقليم التفاح حيث نفذ غارات وهمية على علو منخفض، وصلت الى سماء مجرى الليطاني، وقلعة الشقيف، ويحمر، وارنون، وكفرتبنيت، والدوير، والشرقية وقاعقعية الجسر.

 

صيدا
كذلك، تشهد أجواء صيدا وشرقها تحليقا لطيران العدو الحربي على ارتفاع متوسط.

 

جزين

وفي جزين، حلق الطيران المعادي فوق على علو متوسط.

 

جبيل والمتن وكسروان
وشهد قضاء جبيل ايضا تحليقا معاديا، في ما حلق بشكل مكثف في اجواء المتن على علو متوسط، وفوق اعالي كسروان.

 

حاصبيا
ويسجل ايضا تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على ارتفاع منخفض جدا فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

 

بيروت
كذلك حلق الطيران المعادي فوق بيروت وضواحيها.

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