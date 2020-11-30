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عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 تشرين الثاني 2020

30
NOVEMBER
2020
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 الأخبار: إلى الحرب... كما في الحرب

 

 

 


الديار: دعوى أميركية ضدّ 11 مصرفاً ومؤسسة مالـية لبنانية... والتداعيات قد تكون خطرة
توقيت الدعوى يُرسل بإشارات تصعيدية أميركية تجاه الطبقة السياسية اللبنانية
المركزي الفرنسي يُدقّق في حسابات مصرف لبنان... وتوقعات بتطويق المسؤولين

 

 

 

 

نداء الوطن: لا إقفال بعد اليوم... "حماية ذاتية" أو "إنتحار جماعي"
باسيل يتربّص بمسوَّدة الحريري: "ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك"!

 

 

 


اللواء: تشكيلة الحريري في الواجهة: خرق الجمود أم مسار ملتبس؟
إعادة فتح حذرة للبلد.. وتجاذب حول المدارس.. وإجراءات المركزي تبدأ بتقنين الكهرباء

 

 

 

 

الجمهورية: الحريري بين "الأمر الواقع" و"الواقعية".

المؤسسات تتهاوى فما الحل؟

 

 

 

النهار: الحريري يتحرك ولا انفراج... وفتح تدريجي للبلد

 

 

 


the daily star: Hariri said to present first draft Cabinet lineup soon

 

 

 

l'orient le jour: Un déconfinement progressif dès ce matin, les précautions restent de rigueur
Plus de circulation alternée, mais le couvre-feu sera appliqué de 23h à 5h tous les jours, jusqu’au lundi 7 décembre.

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