نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار أيام الخميس والجمعة والسبت، بتاريخ 26 و27 و28/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين (33) حالة إيجابية.

* وجاء استكمال نتائج 26/11/2020 كالتالي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية)

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

* وجاءت نتائج 27/11/2020 كالتالي:

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي: الشركةالإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

* وجاءت نتائج 28/11/2020 كالتالي:

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

- رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

- رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلببة)

- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).