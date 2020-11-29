هذا ما طلبة المجذوب من الاهل والمدارس

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اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، في حديث تلفزيوني، ان "اي قرار نقوم باتخاذه فيما يخص العملية التربوية كان من ضمن خطة الدولة الكاملة ونحن جزء من الخطة".

وشدد المجذوب على ان "الهم الاول والاساسي لدينا هو صحة التلاميذ والاساتذة والاهل، واي قرار تتخذه الوزارة يأتي بناءً على قرارات اللجنة الصحية ولجنة كورونا"، موضحاً ان "التعلم المدمج يقوم بدمج التعليم عن بعد والتعليم الحضوري"، لافتاً الى ان "الكمامة اصبحت جزء من حياتنا، والتربية لا يمكنها اخذ مكان الصحة وكل القطاعات تنجح مع بعضها"، موضحاً انه "إذا اتخذنا كلّ الإجراءات ضمن البروتوكول الصحي لن يحدث انتشار للحالات بين المدارس وأطلب من الأهالي عدم إرسال أطفالهم إذا ظهرت عليه أية عوارض".