بالفيديو - سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف .. ماذا قالت عن المطار؟!

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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتحدثت عن بعض التوقعات قبل نهاية السنة:
- تحت رعاية السعودية، سنشهد إستقرارا أمنيا في العراق واليمن وليبيا إستعدادا للدخول في مرحلة السلام.
- المبادرة الفرنسية ستنجح في لبنان
- الانظار والاعلام باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم
- تطور تكنولوجي وإقتصادي في الامارات
- إعفاء عام لعدد محدد من السجناء في الكويت
- إجتماع يجمع أمير قطر بولي العهد السعودي
وتمنت عبد اللطيف أن تكون توقعاتها إيجابية لرأس السنة، وأن تكون سنة 2021 أجمل وأفضل من الـ2020.