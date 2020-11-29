بالفيديو - سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف .. ماذا قالت عن المطار؟!

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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتحدثت عن بعض التوقعات قبل نهاية السنة:



- تحت رعاية السعودية، سنشهد إستقرارا أمنيا في العراق واليمن وليبيا إستعدادا للدخول في مرحلة السلام.



- المبادرة الفرنسية ستنجح في لبنان



- الانظار والاعلام باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم



- تطور تكنولوجي وإقتصادي في الامارات



- إعفاء عام لعدد محدد من السجناء في الكويت



- إجتماع يجمع أمير قطر بولي العهد السعودي



وتمنت عبد اللطيف أن تكون توقعاتها إيجابية لرأس السنة، وأن تكون سنة 2021 أجمل وأفضل من الـ2020.