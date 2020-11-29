كورونا - 63 حالة جديدة بكورونا ووفاة شاب في هذه المنطقة

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، مثبتة ومؤكدة مخبريا، لمقيمين مخالطين بينهم 12 من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات كالتالي: البرج الشمالي 13، الشهابية 8، شحور 5، صور 5، الحوش 4، العباسية 3، طيردبا 3، إصابتان في كل من المجادل، برج رحال، جويا، طيرحرفا، المالكية ومعركة، وإصابة واحدة في كل من قانا، الرمادية، سلعا، البازورية، القليلة، جبال البطم، طورا، البص، طيرفلسية وبدياس. كما تم تسجيل حالة وفاة شاب.

وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3383 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 3145 حالة محلية بينها 552 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و63 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية، و41 حالة وفاة محلية. وقد تماثل 1810 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 815 شفاء مخبريا و995 شفاء زمنيا.

وأشارت الوحدة الى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، وأملت من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

كما ذكرت جميع القاطنين في قضاء صور بضرورة "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".