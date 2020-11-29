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وزير الصحة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا: علينا أن نسمح للناس بالعودة الاقتصادية التدريجية

29
NOVEMBER
2020
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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، طارق المجذوب وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.


وبعد الاجتماع، صرح الوزير حسن قائلًا:
قيمنا في الجلسة مرحلة الأسبوعين من الإقفال، وتبين لنا أن نسبة الالتزام في لبنان مقارنة مع كانون الثاني وشباط الماضيين لم تتجاوز الخمسين بالمئة. وبما أننا مقبلون على أعياد مجيدة، وبما أننا نمر في ظروف خاصة وتعقيدات حياتية، اتجهنا إلى أنصاف الحلول. إن المعايير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وفقًا لما شرحته اليوم مسؤولة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن، تصنف لبنان من ناحية تقييم المخاطر بالمستوى الثالث، ما يفرض علينا خروجًا تدريجيًا مسؤولًا وليس آمنًا. الخطر لا يزال موجودًا. إن نتائج الإقفال ستظهر في الأسبوع المقبل على أمل ان تكون أقل خطورة. اليوم على المستوى الصحي كان هناك تثبيتًا لنسبة الحالات الإيجابية أي 15 بالمئة، و قبل الإقفال كانت نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة لكورونا ما بين ال80 و ال 90. اليوم وصلنا إلى ال65 وال70.

علينا أن نسمح للناس بالعودة الاقتصادية التدريجية، وبعد أسبوع سنقيم مؤشرات التفشي والاستجابة. وعلينا الالتزام بالثلاثي الآمن: الكمامة، غسل اليدين وعدم الاكتظاظ.

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