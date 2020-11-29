جديد الإجراءات: على أفراد الأسرة الواحدة ارتداء الكمامات في السيارة!

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اشار وزير الصحة حمد حسن عقب اجتماع اللجنة الوزارية أنه سيُعتمد الفتح التدريجي للبلاد ابتداء من يوم غد الاثنين، واتفاق على ارتداء الكمامة حتى داخل افراد الاسرة الواحدة أثناء تنقلهم في السيارات.

كما اشار أنه سيحصل تقييم اسبوعي صعودا او هبوطا للاجراءات.

وقال" قيّمنا مرحلة الأسبوعين ونسبة الإلتزام لم تتجاوز الـ50% ونحن مقبلون على فترة الأعياد ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس إقتصاديا وعلى الجميع التحلّي بالمسؤولية".

ولفت إلى أنه يُفترض علينا القيام بخروج تدريجي مسؤول وقد تأمّن خلال الإقفال تثبيت نسبة الحالات الإيجابية بالإضافة إلى نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة من 65 إلى 75 في المئة.