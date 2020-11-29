هل تعاود المطاعم والملاهي فتح أبوابها غداً؟

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اعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، ان "القطاع المطعمي أدى واجباته بالنسبة للإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وعلّق علامته 83% على اللوح". وكشفت عن تقدمها بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50% فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ، مشيرة الى أن هذا الطرح لاقى تجاوبًا في لجنة كورونا.

وطالبت النقابة باعتماد هذا الطرح، قائلة: "ناقشناه اليوم صباحًا مع وزير الداخلية وهو مشكور على التعاون. سوف يفتح القطاع أبوابه غدًا صباحًا ملتزمًا بكل الإجراءات والقوانين، ويبقى موضوع الدوام ليناقش في اللجنة الوزارية اليوم".

وناشدت النقابة الرئيس حسان دياب "أن يعتمد المقاربة الاقتصادية-الصحية لمصلحة ما تبقى من القطاع، علمًا أننا على تنسيق تام وكامل ومتكامل مع وزيري الداخلية والسياحة والنائب عاصم عراجي وأعضاء لجنة كورونا وكبار المستشارين، متعهدين لهم بالالتزام. ونتوجه إلى وزير الصحة المتخصص بالشؤون الصحية ولكنه أيضًا وزيرًا في الحكومة ومعني بحياة الناس بالقول، إن موسم الأعياد على الأبواب والأمل الوحيد المتبقي هو أن يفتح القطاع أبوابه لغاية الساعة 12 منتصف الليل، وعلى هذا الأساس يقرر المغتربون المجيء إلى لبنان أم لا، عندئذٍ يكون القطاع أو لا يكون. فيروس كورونا لا يميّز الوقت، فإما المؤسسة ملتزمة أو غير ملتزمة. ننتظر القرار المصيري المفصلي للجنة الوزارية اليوم بالنسبة إلى الدوام".