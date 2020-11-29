تاجر شتول ماريغوانا في ساحل علما

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانية، والتي نتج عنها توقيف العديد من التجّار والمروجين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط أحد المروجين ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في منطقتي كسروان وجبيل.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، بحيث تمكّنت من تحديد هوية المروّج المذكور، ويدعى:

س. أ. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات توقيف بجرم مخدرات.

بتاريخ 21-11-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة ساحل علما.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته كمية من مادة الماريجوانا وقطعتين من حشيشة الكيف. وبتفتيش منزله ضبط في داخله ما يلي:

/23/ شتلة من مادة الماريجوانا، /1300/ غ. من مادة الماريجوانا، /900/ غ. من حشيشة الكيف، میزان حساس عدد /2/، مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات إلى عدد كبير من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.