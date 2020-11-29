عناوين الصحف ليوم الأحد 29 تشرين الثاني 2020

A + A -

الديار: بعد اغتيال زاده في إيران.. تخوف من عمل أمني كبير في بيروت ودمشق

لبنان في «غرفة الانعاش الفرنسية» اقتصادياً.. وماكرون يفصل «الدعم الانساني» عن الاصلاحات



الأنباء الكويتية: الإجماع النيابي على «التدقيق الجنائي»..هل يكون شيكاً دون رصيد؟

لقاء مرتقب بين عون والحريري.. وبري يستعجل حكومة اختصاصيين



الشرق الأوسط: إيران تخشى «فخ» الرد على اغتيال فخري زاده

مخاوف من ضربة أميركية قبل انتهاء ولاية ترمب > تأهب إسرائيلي... ودعوات إلى «ضبط النفس»

النهار: الغموض يتفاقم حول التأليف والراعي يستنجد بالبابا