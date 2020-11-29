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الوضع الحكومي «مكانك راوح»

29
NOVEMBER
2020
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الديار: على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة، علقت مصادر قصر بعبدا في حديث مع الديار على المعلومات التي وردت عن امكانية قيام الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة بعبدا في ال 48 ساعة المقبلة، انهم لم يتبلغوا حتى الان اي جديد من جهة الحريري وقالت « بيجي عادةً من دون مواعيد مسبقة»، اي ان الحريري كان يتصل في اليوم ذاته ويبلغ الرئيس عون أنه آتٍ الى بعبدا.

 

وأضافت المصادر ان الرئيس عون طلب من الحريري في الاجتماع الاخير اكمال لائحته من وزاء سنة وشيعة ودروز، بعد أن عرض عليه اسماء الوزراء المسيحيين فقط، ويومها طرح الحريري على عون تسمية وزيرين من الحصة المسيحية مقابل تسميته للمقاعد المسيحية الخمسة المتبقية .. وهنا تعلق المصادر بالقول « الحريري راح يكمل اللائحة وما عاد رجع».

 

في المقابل، تلتزم مصادر في بيت الوسط بسياسة الصمت، غير انها اكدت للديار أن زيارة الحريري لقصر بعبدا قد تحصل في اقرب وقت وانه من الطبيعي ان يزور الرئيس المكلف رئيس الجمهورية لاطلاعه على التقدم الحاصل في التشكيلة الحكومية، مؤكدة ان الحريري يشكل الحكومة من ضمن روحية المبادرة الفرنسية، اي الاتيان بوزراء اختصاصيين كفوئين غير حزبيين.

الديار
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