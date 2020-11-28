نتائج رحلات الأربعاء والخميس: 10 حالات إيجابية

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أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25/11/2020 و26/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 25/11/2020 كالتالي:

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 26/11/2020 كالتالي:

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)