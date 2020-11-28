وديع عقل: تبهدلوا الناس! ماذا فعل القضاء؟

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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر:

"تبهدلوا الناس! ماذا فعل القضاء؟ برسم الأوادم:

منذ سنة، تشكلت لجنة فرعية برئاسة النائب سيزار أبي خليل وحققت بفيضان الطرقات، وثم تقدمت لجنة الأشغال بشكوى إلى النيابة العامة (القاضي غسان خوري) بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية حمايةً للناس،

فماذا فعل القضاء؟ واليوم تتكرر المأساة.

وأضاف: "التحقيق شمل النقاط الحمراء حيث تتكرر المأساة كل سنة والمسؤوليات موزعة بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات...

١- المحطات PS1 و PS2 والمجرور الساحلي

٢- فيضان الرحاب

٣-نفق المطار

٤- فيضان عرمون

٤- عبارات ضبيه...

حقوق الناس فوق كل اعتبار."