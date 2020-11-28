هل تبصر الحكومة النور في الساعات المقبلة؟ جوني منيّر يكشف بعض أسماء التشكيلة المرتقبة

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أشار الكاتب السياسي والصحافي جوني منير في حديث عبر "mtv" أنّ "اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بات قريباً جداً أي خلال الساعات المقبلة".

ولفت منير إلى أن "الحريري سيحمل معه التشكيلة الوزارة للحكومة الجديدة ليستبق المؤتمر الفرنسي في 4 كانون الأول وبالتالي يجب أن يكون هناك تشكيلة باعتبار أن الحريري قد قام بواجباته".

وتوقع منير أن تكون الحكومة مؤلفة من 18 وزيراً، وبعض الأسماءعلى حد قوله هي:

– وزير الطاقة جو صدي (مسؤول في بوز ألين)

– وزيرة العدل كارول خوزاني (مسؤولية في الـUNDP)

– سليم ميشال إدي (إبن الراحل ميشال إدي لم يعرف أي حقيبة سيشغل)

– وزيرة الثقافة لينن طحيلة (الفرنسيون متحمسون جداً لهذه الوزارة)



– وزير الصحة فراس الأبيض (مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي)

– وزير المال يوسف خليل (مدير العمليات المالية في مصرف لبنان)

– وزير الداخلية الرئيس عون سمّى العميد جان سلوم والرئيس الحريري سمّى العميد الهبر)

– وزارة الدفاع عون سمّى العميد المتقاعد جميل الجميل

– وزيرة الصناعة للأرمن.