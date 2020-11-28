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بالصورة - هذا ما ضبطته قوى الأمن على حاجز التويتي.. ولمن يعرف شيئاً الإتصال بفصيلة زحلة

28
NOVEMBER
2020
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 23/11/2020 اشتبه عناصر حاجز "التوَيتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصَين على متن دراجتَين آليّتين من دون لوحات، هما:

م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)
م. أ. (مواليد عام 2000، لبناني)

بالتحقيق معهما من قبل الفصيلة، اعترفا بأنهما اشتريا الدراجتين -الأولى نوع "هاوجو" لون أزرق طراز 125، والثانية نوع "سويت جوغ" طراز 125 لون جردوني- من المدعو (م. ن. مجهول باقي الهوية) من محلة المشرّفية-الضاحية الجنوبية بمبلغ /1،200،000/ ليرة لبنانية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة للدراجتَين، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مالكيهما، الاتصال بفصيلة زحلة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 802022-08، أو إبلاغهم الحضور إلى الفصيلة المذكورة مصطحبين معهم المستندات التي تُثبت الملكية، تمهيداً للاستلام.

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