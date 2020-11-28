هيئة قضاء كسروان الفتوح تستنكر أشدّ استنكار تمزيق صورة فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون

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إنّ هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ تستنكر أشدّ استنكار تمزيق صورة فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون للمرّة الخامسة في بلدة حياطة. فالرئيس رئيس لبنان، كلّ لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى!



أمّا لضعفاء النفوس، هؤلاء الذين تُحرّكهم الأحقاد والحسابات الضيقة، فنقول ونشدِّد: مزّقوا عباءة الاستزلام وواجهوا أغوار الفساد! "مزِّقوا" الارتهان في نفوسكم وطالبوا بالتدقيق الجنائيّ في سبيل المحاسبة الفعلية!



أهذا مفهوم وطنيّتكم وهكذا تحقّقون التغيير المنشود؟! أهكذا تحاربون الفساد؟! أَوَ تجرُؤون على المطالبة بالتدقيق الجنائيّ وتسمية المسؤولين عن الانهيار الاقتصاديّ والماليّ بأسماءهم؟! إستيقظوا من فورتكم العقيمة عسى ننقذ ما تبقّى من لبنان!